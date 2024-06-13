人間国宝　三代・徳田八十吉　九谷焼　花入　花器

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商品詳細
三代目徳田八十吉の花入れです。黄緑色から群青へと変化していくグラデーションがとても美しい作品です。共箱のサイズで12㎝×12㎝×25.5㎝ぐらいあります。私の所では仕舞いっぱなしでしたが、前の所有者の方も使用されていないように思います。しかし、詳細は判らないので未使用に近いとさせて頂きました。種類...花瓶
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