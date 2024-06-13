schecter APICARYPSE B USA限定PUブリッジ側7弦ギター用

ほぼ使ってません。7枚目の写真のギターから取り出しました。これ以外の方法では手に入りません。Apocalypseピックアップのユニークなトライフィールド設計は、アルニコVマグネットと両側に配置されたデュアルセラミック8を融合し、バランスの取れたアグレッシブで戦闘的なトーンを生み出します。Apocalypseピックアップは、圧倒的なミッドレンジを実現しながらも、タイトで集中力のある明瞭なレスポンスを維持しながら、あなたが立っている地面を揺るがすことを目的としています。黙示録的なクリアまたはスモークブラックの半透明ボビンと組み合わせたこれらのピックアップは、ウェイストランドを駆け抜けるときに確実に大衆を集めるでしょう。間隔ブリッジ61mmユニバーサルスペーシング/ネック61mmユニバーサルスペーシング配線・設計4導体ハーネス/分割コイル設計ベースプレートブラック工業用コーティングニッケル/シルバーベースプレートポールピース14高炭素鋼ソケットセット調整可能なポールピース磁石アルニコV直結構造とセラミック8側面磁石の組み合わせフルパワーでの出力ブリッジ16.4kΩ/ネック11.2kΩアクセサリー・パーツ...ピックアップ



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