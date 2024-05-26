ご覧いただきありがとうございます。(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”プロフィールを必ずお読みください。☆ポケモンカード☆... .・ミュウex_25th×2スリーブ等に入れ保管しております。初期キズや白かけ等がありました。一応素人検品ですので画像をご確認の上、御理解頂ける方でお願い致します…m(__)m他のポケモンカードとセットでご購入頂きますと、セット価格ということで多少のお値引はさせて頂きます！気軽にコメントお待ちしております！#みらいのもり#ポケモンカード#25th