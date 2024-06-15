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- 瑠璃工房 「穀粒高台盛福龍杯」水晶24% 大きい置物 87/88 ガラス作品
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商品詳細
台湾の瑠璃工房のクリスタルガラス作品です。作品の名前は「穀粒高台盛福龍杯」、サイズは、17.5cm×14.7cm×高さ27cm、重さは約4.5kgと、とても大きくしっかりとした置物です。高台部分は幾何学的で、その上部の杯部分は紫色と橙色の暖色のグラデーションがとても温かみを出しており、全体的にしっかりとした華やかな作品だと思います。底に「瑠璃工房 newworkshop200387/88」と彫られています。箱と説明書が付いています。目立った傷などもありません。しっかり梱包して送ります。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome432443.html
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