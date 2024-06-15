瑠璃工房 「穀粒高台盛福龍杯」水晶24% 大きい置物　87/88 ガラス作品



瑠璃工房 「生生不息」水晶24% 大きい置物 木箱 149/200ガラス作品 ...



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瑠璃ガラスの値段と価格推移は？｜86件の売買データから瑠璃ガラスの ...



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台湾の瑠璃工房のクリスタルガラス作品です。作品の名前は「穀粒高台盛福龍杯」、サイズは、17.5cm×14.7cm×高さ27cm、重さは約4.5kgと、とても大きくしっかりとした置物です。高台部分は幾何学的で、その上部の杯部分は紫色と橙色の暖色のグラデーションがとても温かみを出しており、全体的にしっかりとした華やかな作品だと思います。底に「瑠璃工房 newworkshop200387/88」と彫られています。箱と説明書が付いています。目立った傷などもありません。しっかり梱包して送ります。よろしくお願いします。