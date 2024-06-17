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築160年の古民家から出てきた煙草盆です。持ち主の年齢と状態からして、おそらく大正〜昭和初期辺りの物だと思います。キセル立ては木ネジ上になっており、灰皿同様取り外しが可能になっています。なかなか珍しい味のある形だと思います。シャビー感が損なわれたり、変色や変形や破損など避けるため、水拭きなどはせずブラッシングなどの最低限の清掃しかしておりません。古い物なので理解ある方にお願い致します。まとめ買いや、直接お取引の場合は送料分のお値引きを致します。#昭和レトロ#大正レトロ#大正ロマン#骨董品#骨董#アンティーク#コレクション#古民具#レトロ雑貨#シャビー#ブロカント#古民家#古民家カフェ#飲食店#日常雑貨#古民家レストラン#明治 #大正 #昭和 #レトロインテリア#生活雑貨#ビンテージ#伝統工芸品#伝統工芸#古道具