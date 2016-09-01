文スト　トートバッグ

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ご覧いただきありがとうございます。値下げ不可こちらから自主的に値下げすることはありませんアニメ第1期放送時、アニメイトで購入しました。おそらく現在出回っていないかと思われます。このたび、保存用（予備）を出品致します。外袋未開封の状態で暗所で保管していました。未開封品のため本体の状態は確認しておりません。初期不良等はメーカーに直接お問い合わせください。お問い合わせやご購入お手続き前に、お手数ですが当方のプロフィールをご確認くださいませ。お手続き完了をもちまして、プロフィール記載内容の全項目に完全にご同意いただけたものとします。＊検索＊KADOKAWA朝霧カフカ春河35文豪ストレイドッグス文ストBSDBungo_Stray_Dogs武装探偵社ポートマフィア