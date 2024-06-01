アイドリッシュセブン モンぬい ワルモフ 巳波

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商品詳細
アイドリッシュセブン棗巳波きらどるぬいぐるみワルモフゲームセンターで帰宅後写真のみとってクローゼットで保管しておりました。一度もクローゼットからも出していません。毛並みもふわふわ、モフモフです。OPP+ダンボール箱(プチプチ無し)にて宅急便コンパクトにて発送予定です。即購入可
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