絶版】中国篆刻叢刊 全41冊セット 二玄社 小林斗盦編 ほぼ未使用 ...

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中国篆刻叢刊 全41冊揃い（40+別巻）



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中国篆刻叢刊全巻41冊（40冊+別巻）セット二玄社刊小林斗盦著外側に経年のシミ・汚れ等ありますが、ほとんど使用していないため中はかなり綺麗な状態です。現在では中古でも価格が上がっており、200,000円前後が一般的ですが、破格でお譲りします。※中古品・長期保管品のため、神経質な方はご遠慮いただき、画像でご判断の上ご購入ください。※梱包の都合上、ダンボール箱に直入れになりますがご了承ください。（梱包は十分注意して行なっております。）※お値引きはできません。※即購入OKです。#書道#篆刻#印#書籍書道・習字用品···その他