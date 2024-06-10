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たまごっちみーつ　メルヘンみーつ　ピンク
商品番号 A57174566170
商品名

たまごっちみーつ　メルヘンみーつ　ピンク
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,068 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済み箱、説明書付き※古い商品なのでヘタレがあります。ご了承くださいケースに入れて使用していたので本体は比較的美品かと思います。即購入OK値下げ不可
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