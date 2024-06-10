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CASIO LK-123 光ナビゲーションキーボード
商品番号 V69193933668
商品名

CASIO LK-123 光ナビゲーションキーボード
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カシオ　CASIO電子キーボード61標準鍵光ナビゲーション　LK-122動作確認済みです。(画像2枚目参照)付属品…電源アダプター取り扱い説明書楽譜2冊(落書き有り写真4枚目)歌詞表楽譜台マイク(錆び付いています。)マイクスタンド大きさある為、外箱に伝票張り付けになります。緩衝材に包み、外箱に入れて発送させていただきます。(画像6枚目参照)2018年に購入、半年使用したかしていないかでずーと箱にしまいっぱなしでした。状態は良好で、動作も確認済みです。(画像2枚目参照)キーボードにはシールを貼っています。その他細かな傷や汚れはあると思います。アルコールにて清掃しましたが、鍵盤内のホコリなどが取り除ききれていませんのでお安くさせて頂いております。#電子ピアノ#カシオ#光ナビゲーションキーボード#ピアノ#カシオピアノ#カシオ電子ピアノ#カシオ計算機#CASIOLK_123
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