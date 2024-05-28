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ピュリナ　犬　ニューロケア　1kg×2袋　＋　サンプル25g×2個
商品番号 P20458441250
商品名

ピュリナ　犬　ニューロケア　1kg×2袋　＋　サンプル25g×2個
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

賞味期限：1kg　2023年11月末　　　　　25gサンプル　2024年2月末特発性てんかん、認知機能不全症候群をケアするフードです。簡易梱包にて発送。お値下げ不可です。
http://narcologia.ru/goods/providence732594.html
http://narcologia.ru/goods/stage832097.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis171544.html

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