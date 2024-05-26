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ロイヤルカナン 中高齢猫用 3.5kg 未開封
商品番号 D34966183428
商品名

ロイヤルカナン 中高齢猫用 3.5kg 未開封
ブランド名 ロイヤルカナン
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ロイヤルカナン猫　インドア(室内で生活する中高齢猫用)　７＋(7歳から12歳まで)　3.5ｋｇの未開封品です。賞味期限は2024年10月14日です。送料無料即購入OK
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