ロイヤルカナン 中高齢猫用 3.5kg 未開封

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ロイヤルカナン猫 インドア(室内で生活する中高齢猫用) ７＋(7歳から12歳まで) 3.5ｋｇの未開封品です。賞味期限は2024年10月14日です。送料無料即購入OK
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