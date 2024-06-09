【サイズオーダー】小型犬 猫 餌台/餌入れ/フードスタンド

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工具使える時間が少なくなったのと、サイズオーダーが多いことから、このページを作成しました。金額やサイズオーダーできる詳細は各画像をご確認ください。サイズが決まってるなら下部にあるテンプレでお問い合わせください。高さわからへんなどございましたら、ペット様のためにも一緒に設計させていただきます(^^)文章でのやり取りになるので、お時間かかることやご面倒をおかけするのですが、ちゃんとした使える餌台にしたい想いがあります。【説明】●ハンドメイドの小型犬・猫のフードスタンドです●高さがあることで関節負担と吐き戻し軽減が期待されると言われています●ペット様が木材の角に刺さらないよう丸くしています●滑り止めをつけています●接合部分にはビスケット入れて補強●作り手の詳細はプロフィールに記載してます★★オーダーの流れ★★コメントをしていただきましたらお見積りします。金額などOKでしたら専用ページを作成します。専用ページ作成後はデタラメな金額を設定して、製作完了後に写真掲載したら連絡いたします。写真でご確認いただきOKでしたら購入いただく流れになります。【テンプレ（コピペしてお使いください）】長さ：30cm高さ：11cm※傾斜ありは前と後ろの高さを記載ください。奥行き：14cm／15cm／16cm穴：11cmの穴色や仕上げ：お皿：浅いステンレスと深いステンレス※お皿を選べるのは11cmの貫通穴タイプのみです。※お手持ちのお皿の径を対して貫通穴を開ける場合、こちらで確認できないのでお皿がうまくはまらない場合があります。自己責任でお願い申し上げます。発送目安は仕上げによりますが、最短で3日～10日です。発送は塗料の乾き具合によるので、夏は予定より早く冬は予定より遅くなる可能性があります。【その他】素材：パイン集成材#猫用品#犬用品#餌台#フードスタンド#ハンドメイド#フードボウルスタンド他の商品もよければご覧ください#TMCNの商品●ハンドメイド品ですので、少し誤差があったり多少の色ムラもあります。完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。●天然木のため、若干の反りや節があったり少し割れがあったりします。用品の種類...餌やり用品