アリエスミラージュ / ギャザーレイヤードキャミ

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商品詳細
ariesmirageのギャザーレイヤードキャミです。人気で再販されましたが、すぐ完売したものです✨webで購入しました。届いてから、試着もしないままの保管となっている、新品未使用です！夏はタンクとレイヤードしても可愛いですし、秋冬はタートルと合わせても絶対に可愛いと思います！お気軽にコメントください！#アリエスミラージュ#ariesmirage#ギャザーレイヤードキャミ
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