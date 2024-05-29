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アリエスミラージュ / ギャザーレイヤードキャミ
商品番号 G58899912278
商品名

アリエスミラージュ / ギャザーレイヤードキャミ
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,961 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ariesmirageのギャザーレイヤードキャミです。人気で再販されましたが、すぐ完売したものです✨webで購入しました。届いてから、試着もしないままの保管となっている、新品未使用です！夏はタンクとレイヤードしても可愛いですし、秋冬はタートルと合わせても絶対に可愛いと思います！お気軽にコメントください！#アリエスミラージュ#ariesmirage#ギャザーレイヤードキャミ
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