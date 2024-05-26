2度着用美品　アンティカ　ストライプブラウス

こちらは2度着用美品になります。今の季節に着るのにちょうどいい商品になります。とてもオシャレなストライプシャツです。ノーアイロンで着れます。とても状態は良いです。他サイトにも出品中のため急削除ございます「一歩先を行くストライプシャツ。」トレンドストライプはスリーブタックで差を。袖にデザインがあるから、他はシンプルに。ブルーとブラックの使いやすい2色展開で、高見えする大人のストライプシャツが完成です。≪DETAIL≫・内側にタックを入れ、ぽわんとしたシルエット！・生地と同色のマットなボタンと第一ボタンは立体的なシルバーで。・ラウンドした裾がお洒落。・前をインしたり、アウトでもゆるっとこなれる。≪FABRIC≫・綿とポリエステルの混紡生地・さらっと柔らかく、程よいハリ感。・高見えすること間違いなし！・程よい薄さで、アウターを羽織ってもごわつかない◎≪COLOR≫ブルー・ブラックの 2色展開！#アンティカ#アンティカトップス#ストライプシャツ#アンティカストライプ#レディース#レディースブラウステイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ



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