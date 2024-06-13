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- 美品 リバティ ブラックイルマ ドルマントップス ハンドメイド
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商品詳細
リバティのドルマンブラウス職業用ミシンとロックミシンで作成されたものです。ブラックイルマ。シンプルなデザインのドルマンブラウス。お袖にはゴムを入れてふんわりと可愛い形になっています＾＾＊腕も動かしやすく着心地抜群です。サイズはフリーサイズ・着丈５８センチ。素材···コットン
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