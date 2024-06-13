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美品　リバティ　ブラックイルマ　ドルマントップス　ハンドメイド
商品番号 Y70693755520
商品名

美品　リバティ　ブラックイルマ　ドルマントップス　ハンドメイド
ブランド名 リバティ
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リバティのドルマンブラウス職業用ミシンとロックミシンで作成されたものです。ブラックイルマ。シンプルなデザインのドルマンブラウス。お袖にはゴムを入れてふんわりと可愛い形になっています＾＾＊腕も動かしやすく着心地抜群です。サイズはフリーサイズ・着丈５８センチ。素材···コットン
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