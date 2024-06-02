【AULENTTI/オウレンティ】ミニバッグ

【AULENTTI/オウレンティ】ミニバッグカラー ブラック定価 16,500円今年３月にベイクルーズストアで購入し、数回使用しました。金具部分に開閉時についた傷があります。こちらは使用して行くうちにどうしても出来てしまう物ですが、気にならない方のみご購入ください。その他、革の部分には目立つダメージはありませんが、自宅保管の中古品である事をご理解の上ご購入ください。防水対策をしてダンボール箱に入れてお送りします。◆小ぶりなサイズで持ちやすいレディバッグが登場！大人女子にぴったりの上品さと個性が光るデザインで人気のAULENTTIからハンドバックとショルダーの2wayが嬉しいミニバッグがお目見え。コンパクトなサイズ感でコーディネートしやすく、あえてカジュアルなスタイリングと合わせても素敵です◎【AULENTTI/オウレンティ】AULENTTIは2019年にスタートしたバッグブランドです。バッグ産業の盛んなイタリア・フィレンツェを中心としたイタリア国内のファクトリーで生産されています。イタリアンレザーは革の種類や加工方法も様々で奥深い魅力があります。機能性からトレンドまでおさえた様々なスタイルや場所、場面に合わせたバッグを作り出しています。素材···牛革(本革)



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