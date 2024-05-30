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MICHAEL KORSショルダーバッグ
商品番号 G97136792687
商品名

MICHAEL KORSショルダーバッグ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 4,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一年中使えるカラーと使いやすいデザイン。取り外し可能なショルダーがついています。ポケットがたくさんついています。サイズは写真をご覧下さいm(__)m2枚目の写真の通り、手提げのレザーの所に僅かな擦れがあります。全体的には綺麗な状態かと思います。人によって気になる細かな傷があるかもしれませんが、出来るだけ正確に記載しております。※商品はよく見て評価していますが、人によって感じ方が異なる場合がありますので、気になることがありましたら、事前にお問い合わせくださいね。※他のサイトでも出品しています。先に売り切れた場合はキャンセルさせて頂きます。☆コメントなしの購入も歓迎です☆購入後の返品やクレームは、ご遠慮願いますm(__)m
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