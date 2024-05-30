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【シャネル】ロゴ\u0026犬柄 スカーフ
商品番号 K45836392617
商品名

【シャネル】ロゴ\u0026犬柄 スカーフ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 30,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年2月に国内のシャネルで購入したスカーフです。様々なデザインのロゴと犬のイラストが散りばめられていて可愛いです♡■サイズ:60×60cm■素材:シルク■カラー:ピンク■付属品:ボックス、取扱説明書個人情報を黒塗りにしたレシートのコピーをご希望の方は予めお申し付けください。
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