スヴェンソン＊人毛100%＊ダークブラウン＊フルウイッグ ...

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ダークブラウン系人毛100%スヴェンソンジュウ・ド・ジュンコ日本製ミディアムボブ 頭頂部より先端まで全体の長さ 前 約18センチ 横 約25センチ 後ろ約28センチ頭回り 約58センチ取扱説明書 有り装着仕方 有り簡易ウイッグスタンドケースヘアミスト1本（新品)素人採寸です、多少の誤差お許し下さい。自宅長期保管していました。購入時期は忘れましたが、購入したものの、つける機会がなく、クローゼットに保管したままでした。試着のみです。綺麗な状態ですが、ご理解頂ける方、よろしくお願いします。ウェーブが軽くかかっているので、手で整えただけでも落ち着きます！ネットをお持ちの方は、ネットを使用すると便利！最終お値引き価格です！よろしくお願いします。23万円位で購入（ウイッグ本体分)傷付かないように大切に梱包配送させて頂きます。☆〔専用ページ〕〔お取り置き〕には対応しておりません。先にお手続きされた方が、優先となりますので、ご了承くださいませ。☆受け取り評価後の返品、返金は、トラブル防止の為対応出来ません。