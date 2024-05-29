エリザベス2世 ペンダント ネックレス ONE PENCE 1996年 美品

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エリザベス2世ペンダントトップネックレスONEPENCEコイン1996年美品です（ケース付き）。エリザベス2世のコインを使用したペンダントトップペンダントトップ.：30×27mmチェーン 長さ：約44cm（ケース付き）自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。昭和 レア レトロ アンティーク ペンダント エリザベス2世 エリザベス 昭和レトロ 大正浪漫 大正ロマン 昭和モダン ヴィンテージ 貴重 希少 ネックレス 工芸品 アクセサリー コイン コインペンダント コインネックレス コイントップ#エリザベス2世#エリザベス#ペンダント#ネックレス#コイン#アクセサリー#コインネックレス#コインペンダント#値下げカラー...ゴールド