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エリザベス2世 ペンダント ネックレス ONE PENCE 1996年 美品
商品番号 E93221622536
商品名

エリザベス2世 ペンダント ネックレス ONE PENCE 1996年 美品
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エリザベス2世ペンダントトップネックレスONEPENCEコイン1996年美品です（ケース付き）。エリザベス2世のコインを使用したペンダントトップペンダントトップ.：30×27mmチェーン　長さ：約44cm（ケース付き）自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。昭和　レア　レトロ　アンティーク　ペンダント　エリザベス2世　エリザベス　昭和レトロ　大正浪漫　大正ロマン　昭和モダン　ヴィンテージ　貴重　希少　ネックレス　工芸品　アクセサリー　コイン　コインペンダント　コインネックレス　コイントップ#エリザベス2世#エリザベス#ペンダント#ネックレス#コイン#アクセサリー#コインネックレス#コインペンダント#値下げカラー...ゴールド
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