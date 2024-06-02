【新品未使用】AMERI MINI BUSTIER LAYERED TOP

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MINIBUSTIERLAYEREDTOP定価 16,500円試着のみの美品です。袋に入っている為、実物載せておりませんが、袋の状態で宜しければお写真追加可能です◎春〜秋にぴったりです☺︎【紹介文】ビスチェがセットになったレイヤードトップス。トップスは表面感がキャッチーな素材を使用し、コンパクトなサイズでお作りしました。シワになりにくい素材が暑い夏には嬉しいポイント。ビスチェは取り外しでき、オフショルダーとしてもご着用いただけます。ドローコードでお好みのサイズに調節可能。お手持ちのアイテムとのレイヤードもお楽しみいただけるキャッチーなアイテムです。---------------------------------透け感:あり裏地:なし伸縮性:(ビスチェ)ややあり、(トップス)あり光沢感:なし生地の厚さ:薄め---------------------------------【検索用】 AMERIvintage レイヤードトップスレースキャミ半袖 ビスチェレース総レースブラウス ミニビスチェレイヤードトップスカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋