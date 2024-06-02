SALE !! 大幅にお値下げしました‼︎ 美品 バーバリー 七分袖シャツ

色···ベージュ袖丈···七分袖袖を折り返すとバーバリーの柄が出ます。一度着用してドライクリーニングに出しています。素人検品で見てシミやほつれはありませんが新品ではありませんので神経質な方はご遠慮下さい。※折りたたんで発送させて頂きます。



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