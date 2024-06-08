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- ヴィヴィアンウエストウッド Vivienne Westwood カットソー
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商品詳細
◉ヴィヴィアンウエストウッド レッドレーベル(VivienneWestwoodREDLABEL)◉サイズ(size) 2※S〜Mサイズ相当。※平置き寸法 (flatsize) ⚠︎目安になりますが、宜しければご参考ください。首回り(neck) 約20㎝肩幅(shoulderwidth) 約33㎝袖丈(sleevelength) 約18㎝身幅(bodywidth) 約38㎝着丈(bodylength) 約47.5㎝◉カラー(color)ブラック(black)◉状態(condition)△…柔らかい素材なので、毛玉ございます。お写真でよくご確認下さい。※商品は古着の為、使用感がある事はご了承下さい。(it'soldclothes.pleaseunderstandthatitfeelslikeit'sbeingused.)◉レディースデザイン(ladies)※素材(fabric)綿(cotton) 42％ナイロン(nylon) 13％アクリル(acryl) 42％ポリウレタン(polyurethane) 3％◉着画モデル(fittingmodel) 167㎝◉キャンセル等について(aboutordercancellation)ご注文後、お届け後のお客様都合のキャンセル、返品、返金、交換(商品は全て一点づつのご用意です)は承りかねますので、ご了承下さい。(noreturns,refunds,orexchanges.)◉注意事項について(precautionsbeforepurchasing)ご購入前に必ずご一読頂きますよう、宜しくお願い致します。ご購入が確定しますと、注意事項にはご納得頂いたとみなしお取引を開始させて頂きます。(besuretoreadtheprecautionsbeforepurchasing.)#ヴィヴィアンウエストウッド#ヴィヴィアン#ヴィヴィアンウエストウッドカットソー#ヴィヴィアンウエストウッドトップス#viviennewestwood#ヴィヴィアンウエストウッドヴィンテージ柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬
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