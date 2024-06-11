未使用極美品iCBアイシービー半袖カットソーベージュりぼんトップスレディース

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商品詳細
未使用極美品iCBアイシービー半袖カットソーベージュりぼんトップスレディースF46定価 9,345円★表記サイズS寸法着丈 56㌢身幅 42㌢裄丈 17㌢切り替えなし 首から袖まで肩幅 00㌢※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください！カラー ベージュ商品の状態 S状態:S 新品未使用状態:A 未使用に近い 数回程度の綺麗な状態です。状態:B 使用感あり 特に目立ったキズや汚れがない状態です。状態:C 中古品 多少のキズや汚れなどはありますが使用可能な状態です。状態:D中古品 傷が汚れが何箇所かありますが使用可能な状態です。状態:E ジャンク品 ダメージが多数あり、リメイク向きな商品。中古商品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。ご理解の程宜しくお願い致します。画像ご確認下さい。
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