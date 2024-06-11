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未使用極美品iCBアイシービー半袖カットソーベージュりぼんトップスレディース
商品番号 R77715031755
商品名

未使用極美品iCBアイシービー半袖カットソーベージュりぼんトップスレディース
ブランド名 アイシービー
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用極美品iCBアイシービー半袖カットソーベージュりぼんトップスレディースF46定価　9,345円★表記サイズS寸法着丈　　56㌢身幅　　42㌢裄丈　　17㌢切り替えなし　首から袖まで肩幅　　00㌢※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください！カラー　　ベージュ商品の状態　　S状態:S　新品未使用状態:A　未使用に近い　数回程度の綺麗な状態です。状態:B　使用感あり　特に目立ったキズや汚れがない状態です。状態:C　中古品　多少のキズや汚れなどはありますが使用可能な状態です。状態:D中古品　傷が汚れが何箇所かありますが使用可能な状態です。状態:E　ジャンク品　ダメージが多数あり、リメイク向きな商品。中古商品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。ご理解の程宜しくお願い致します。画像ご確認下さい。
http://narcologia.ru/goods/choice732085.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement956299.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical805801.html
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