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模造刀　居合刀　模擬刀　木鞘 コスプレ　龍彫り
商品番号 H53943134829
商品名

模造刀　居合刀　模擬刀　木鞘 コスプレ　龍彫り
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

登り龍の彫りが入ってます刃こぼれは余り無いですが鞘にキズ、その他全体的に細かな傷など有ります。必ず画像を確認下さい。お問い合わせ頂ければわかる範囲でお答えいたします中古品ですのでご理解頂ける方のご購入をお願いいたします刀台は撮影用なので別売りになります#模造刀#模擬刀#梵字#登り龍種類...模造刀・模擬刀
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