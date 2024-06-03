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- EMMEL REFINES 長袖シャツ ブラウス カットソー 前後2way
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商品詳細
ボトムにインもしやすい丈感洒落感EMMELREFINESエメルリファインズ22SSEMソデギャザーステッチブラウス前後2wayボトムにインもしやすい丈感洒落感Free定価9,900円管理番号【202310080009】■ブランド：EMMELREFINES■アイテム：EMソデギャザーステッチブラウス■色：オフホワイト■素材：レーヨン87%ナイロン13%■付属品：なし■品番：6611-167-0907■定価：9,900円■サイズ：Free（着丈63.5cm、ゆき80cm、バスト95.5cm）色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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