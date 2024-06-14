アメリヴィンテージ　MEDI CORD SUSPENDER WIDE PANTS

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期間限定値下げ！！！amerivintageのMEDICORDSUSPENDERWIDEPANTSです。昨年予約購入しました。値札はとってしまいましたが、一度も着用の機会がなくクローゼットに保管しています。まだ迷いがあるため出品取り消す可能性もあります。透け感:なし裏地:あり(ハーフ丈)伸縮性:ややあり光沢感:なし生地の厚さ:普通カラー→ブラックサイズ→M総丈142、ヒップ58.5、もも周り39.5、裾周り31.5素材→ポリエステル68、レーヨン30、ポリウレタン2以下公式サイト抜粋です。斬新なコードデザインのサスペンダーがアクセントのロンパース。程良くシェイプさせたウエストとセンタープレスが入ったパンツで、身体のラインを美しく魅せてくれます。ウエストの切り替え位置を高く設定しているため脚長効果が抜群。後ろ側はシャーリング仕様で身体のラインに沿ってフィットしてくれます。サスペンダーはコードを後ろで結んで止めることで長さの調節が可能。インナーを変えるだけで長い期間ご着用いただけるのも嬉しいポイントです◎スタイリングに取り入れるだけでモードで女性らしい印象を与えてくれる一着です。アメリ、春服、夏服、サスペンダー、ワイドパンツタックパンツ、オールインワン