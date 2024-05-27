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商品詳細
$375の値札タグ付きアメリカのデパートで購入しました有名NYコレクションのランウエイで登場し、話題になった素敵なシルクシフォンワンピースです様々な美しいプリントの重なりを赤いラインで繋ぎ、流れるようなデザインが特徴的です♪モデル身長177cmインナースリップ付き素材:100%シルクサイズ：US0(日本サイズだとS)平置き実寸サイズ肩幅30cm身幅:84cmウエスト:65cm着丈:97cm高級ブランドダイアンフォンファステンバーグDVF100%シルクワンピース結婚式イベントディナーお食事会歓迎会ハイブランドワンピース
http://narcologia.ru/goods/sci-fi884347.html
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新品！ブランド値札タグ付き$375 高級ブランド DVF ダイアン シルク S ...
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