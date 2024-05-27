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【新品】ブランド値札タグ付き$375 高級ブランド　DVF ダイアン　シルク　S
商品番号 N86031705322
商品名

【新品】ブランド値札タグ付き$375 高級ブランド　DVF ダイアン　シルク　S
ブランド名 ダイアンフォンファステンバーグ
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

$375の値札タグ付きアメリカのデパートで購入しました有名NYコレクションのランウエイで登場し、話題になった素敵なシルクシフォンワンピースです様々な美しいプリントの重なりを赤いラインで繋ぎ、流れるようなデザインが特徴的です♪モデル身長177cmインナースリップ付き素材:100%シルクサイズ：US0(日本サイズだとS)平置き実寸サイズ肩幅30cm身幅:84cmウエスト:65cm着丈:97cm高級ブランドダイアンフォンファステンバーグDVF100%シルクワンピース結婚式イベントディナーお食事会歓迎会ハイブランドワンピース
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