【匿名配送】coach スヌーピー　ハンドバッグ

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コーチ バッグ2022年11月頃アメリカのcoachアウトレットで購入しました。COACH×PEANUTSコラボスヌーピー柄の小さめハンドバッグプレゼントやキャンディケーンなどの柄がとても可愛いバッグです。⭐︎サイズ縦約12cm×横約19.5cm×マチ約4.5cm未使用品ですが、アウトレット商品のため多少の傷や色むらがあります。お使いの液晶により実際のお色と写真の色味が、多少異なる場合がごさいます。ご理解頂ける方のみ、取引をお願いいたします。即購入大歓迎です◎