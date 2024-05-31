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商品詳細
購入意思のないいいね❌即購入⭕即購入の方限定でお値下げ⭕お値下げ可能ですか？ではなく即購入出来るお値段ご提示下さい。常識の範囲内でお願いします。プレゼントで貰い2度のみ短時間使用し保管していました。2～3ヶ月間暗所で保管。短時間使用なので変色、傷、汚れ一切なし。お色 アイボリー付属のタグキーリングのみ紛失の為なし。#COACH#コーチ#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#財布
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