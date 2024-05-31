コーチ！ロング ジップ アラウンド ウォレット

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商品詳細
ロングジップアラウンドウォレット型番:C4451IMKELカラー:ケリーグリーン 緑色金具の色：ゴールドサイズ横幅：20cm高さ：10cmマチ：2cmストラップ:18.5cm(取外し可能)仕様本体：ファスナー開閉内部：カード入れ×12ポケット×2札入れ×3ファスナー付き小銭入れ×1素材:レザー2022年、コーチアウトレット公式サイトで購入保存袋にて自宅保管
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