【真作】藤井松山/湖水漁夫山水図/山水図/釣人図/掛軸/名家伝来/AD-84

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O-2284 袋帯 四角に美しい菊の花 格子模様 金銀糸- O-2284 袋帯 四角に美しい菊の花 格子模様 金銀糸-



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【真作】【参考】藤井松山 日本画家。広島県生。父は藤井広益。幼少の頃藤井松林に学び、のち鈴木松年の門に入る。福山市より文化功労者として表彰される。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は全体に巻シワあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 196cm × 幅 51cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。