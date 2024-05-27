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【真作】藤井松山/湖水漁夫山水図/山水図/釣人図/掛軸/名家伝来/AD-84
商品番号 D86914431546
商品名

【真作】藤井松山/湖水漁夫山水図/山水図/釣人図/掛軸/名家伝来/AD-84
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 8,569 円
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商品詳細

【真作】【参考】藤井松山　日本画家。広島県生。父は藤井広益。幼少の頃藤井松林に学び、のち鈴木松年の門に入る。福山市より文化功労者として表彰される。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は全体に巻シワあります。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　196cm　×　幅　51cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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