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セリーヌ　ショルダーバック　トリオンフ
商品番号 R14516326771
商品名

セリーヌ　ショルダーバック　トリオンフ
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラックこちらで購入致しました。思ったより、小さかったので使わないうちにお譲りします。並行輸入品、ノベルティになります。幅20高さ15マチ6センチ　素人寸法ですファスナー付きポケット1ヶ所ショルダー最大112センチ収納袋と箱付き一度、開封していますので未使用に近いにしております。ノベルティにご理解ある方に。即購入して頂いて構いません。
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