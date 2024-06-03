セリーヌ　ショルダーバック　トリオンフ

カラー...ブラックこちらで購入致しました。思ったより、小さかったので使わないうちにお譲りします。並行輸入品、ノベルティになります。幅20高さ15マチ6センチ 素人寸法ですファスナー付きポケット1ヶ所ショルダー最大112センチ収納袋と箱付き一度、開封していますので未使用に近いにしております。ノベルティにご理解ある方に。即購入して頂いて構いません。



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