美品！BOTTEGA VENETA コンチネンタル 長財布

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【BOTTEGAVENETA】コンチネンタル長財布サイズ:縦:10㎝、横:19㎝、厚み:2㎝カラー:ブラック、ゴールド素材：LIGHTCALF576638VMAO28633黒色カードX6枚、紙幣X1枚、小銭入れX1枚、オープンポケットX2枚、イタリア製ボッテガと言えばイントレチャートの編み込みが有名ですがこちらはパッと見ボッテガとは思われないオシャレなお財布です！金具の部分がボッテガを知ってる人はすぐわかると思います！池袋西武のボッテガヴェネタで数年前購入しましたがほぼ使わずクローゼットにしまっており整理の為に出品しました。中身も写真の通りほぼ使ってないので綺麗です！あくまで自宅保管なので神経質な方はご遠慮ください、またすり替え防止の為、返品は不可で宜しくお願い致します。♯ボッテガ♯BOTTEGAVENETA♯財布♯長財布