② 新品未使用 LEONARD SPORT ポロシャツ

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商品詳細
LEONARDSPORTポロシャツLEONARD好きな方から贈って頂いたものの、自分には着こなせない品だったため、着ることなく長期自宅保管していた品です。サイズは40です。
http://narcologia.ru/goods/injure750567.html
http://narcologia.ru/goods/flight412428.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring343196.html
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