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UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ　ジャガードブラウス　ブラック
商品番号 Q44633689428
商品名

UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ　ジャガードブラウス　ブラック
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

表生地　コットン　　36%　　　　キュプラ　　34%　　　　レーヨン　　19%　　　　ナイロン　　11%裏生地　キュプラ　　100%カラー···ブラック袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋数年前に購入し、数回着用しました。長期間自宅保管しておりましたので、気になる方はご遠慮ください。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄季節感···夏、秋
http://narcologia.ru/goods/preference142838.html
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