UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ　ジャガードブラウス　ブラック

表生地 コットン 36% キュプラ 34% レーヨン 19% ナイロン 11%裏生地 キュプラ 100%カラー···ブラック袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋数年前に購入し、数回着用しました。長期間自宅保管しておりましたので、気になる方はご遠慮ください。カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄季節感···夏、秋



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