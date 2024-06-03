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ROJITA❤︎デコルテ開きフリルリボンブラウス❤︎ピンク
商品番号 M14012590321
商品名

ROJITA❤︎デコルテ開きフリルリボンブラウス❤︎ピンク
ブランド名 ロジータ
特別価格 税込 1,906 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡ROJITAデコルテ開きフリルリボンブラウスピンク×ブラックフリーサイズ♡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡F:着丈61cm身幅47cm肩幅33cm袖丈28cm裾幅48cmフロントのデコルテ開きが、視線を誘うアクセントになったブラウス。首元を飾るディテールコンシャスなリボンデザインがガーリームードをON◎フロントのピンタックがスタイリッシュに表情を加えて上品さに磨きをかけます。♡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡　EATMEイートミー　BUBBLESバブルス　HoneyCinnamon　ハニーシナモン　AnkRougeアンクルージュ　Jamieエーエヌケー　ジェイミーエーエヌケー　MARSマーズ　LIZLISAリズリサ　Dearmyloveディアマイラブ　princessmelody　プリンセスメロディ　REFLEMレフレム　TRAVASTOKYO　トラバストーキョー　merryjenny　メリージェニー　量産型　サブカル地雷系　清楚　ガーリー　LARME夢展望♡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡
http://narcologia.ru/goods/browse693291.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly836884.html
http://narcologia.ru/goods/cotton704661.html
ROJITA❤︎デコルテ開きフリルリボンブラウス❤︎ピンク
ロジータ ROJITA デコルテ開きフリルリボンブラウス （ピンク）
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デコルテ開きフリルリボンブラウス[品番：RJTW0001094]｜ROJITA（ロジータ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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