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HEARTCLOSET カットソー
商品番号 F33657186683
商品名

HEARTCLOSET カットソー
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HEARTCLOSETのラッフルフリルランダムカットソーですcolorミントLLサイズ定価11550円3回着用優しい表情のランダムリブ生地で仕立てたカットソー。大人フェミニンなデザインで、1枚着るだけで華やかな印象になります。ラッフルスリーブは2wayで着られる仕様となっており、腕をのぞかせることで女性らしさがアップし、隠せば二の腕の華奢見えも。インでもアウトでも着れる丈感は、コーディネートの幅を広げてくれます。(HPより抜粋)HEARTCLOSETハートクローゼットハトクロoverE96オーバーイーニッセングラマー柄・デザイン···無地カラー···グリーンネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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