HEARTCLOSET カットソー

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HEARTCLOSETのラッフルフリルランダムカットソーですcolorミントLLサイズ定価11550円3回着用優しい表情のランダムリブ生地で仕立てたカットソー。大人フェミニンなデザインで、1枚着るだけで華やかな印象になります。ラッフルスリーブは2wayで着られる仕様となっており、腕をのぞかせることで女性らしさがアップし、隠せば二の腕の華奢見えも。インでもアウトでも着れる丈感は、コーディネートの幅を広げてくれます。(HPより抜粋)HEARTCLOSETハートクローゼットハトクロoverE96オーバーイーニッセングラマー柄・デザイン···無地カラー···グリーンネック···Uネック季節感···春、夏、秋