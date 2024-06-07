４５rpm ノースリーブブラウス

ショップにて購入自宅にて洗濯しております。使用頻度3〜4回サイズ1身幅４０cm着丈５６cmアームホール平置き２８cmぐらいところどころ糸の飛び出しがあります。(画像6参照)元より生地の特性上画像7のように線があります。しっかりとした生地感です。他状態は、いい方かと思います。アンティークレース使用とショップの方から聞いております。とても素敵なノースリーブブラウスです。胸元にも刺繍が施されてます。状態をご理解いただける方のみお願い致します。ちょっとでも気になる方神経質な方はご遠慮ください。小さく折り畳んで発送致しますので、ご了承ください。カラー···ホワイト



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ノースリーブブラウス/2/コットン/NVY/無地



ノースリーブブラウス/3/コットン/WHT/505716



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