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４５rpm ノースリーブブラウス
商品番号 M92815735704
商品名

４５rpm ノースリーブブラウス
ブランド名 フォーティーファイブアールピーエム
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ショップにて購入自宅にて洗濯しております。使用頻度3〜4回サイズ1身幅４０cm着丈５６cmアームホール平置き２８cmぐらいところどころ糸の飛び出しがあります。(画像6参照)元より生地の特性上画像7のように線があります。しっかりとした生地感です。他状態は、いい方かと思います。アンティークレース使用とショップの方から聞いております。とても素敵なノースリーブブラウスです。胸元にも刺繍が施されてます。状態をご理解いただける方のみお願い致します。ちょっとでも気になる方神経質な方はご遠慮ください。小さく折り畳んで発送致しますので、ご了承ください。カラー···ホワイト
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