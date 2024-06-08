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- 【新品タグ付き】choker rib tops / チョーカーリブトップス
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商品詳細
カラー···ブルー柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋大人気の完売カラーです。同じ色味のものを2着購入してしまったため出品致します(\u003e︿\u003c。)新品未使用タグ付きです（ᴖ.ᴖ）
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