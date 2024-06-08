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【新品タグ付き】choker rib tops / チョーカーリブトップス
商品番号 A90545826042
商品名

【新品タグ付き】choker rib tops / チョーカーリブトップス
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋大人気の完売カラーです。同じ色味のものを2着購入してしまったため出品致します(\u003e︿\u003c。)新品未使用タグ付きです（ᴖ.ᴖ）
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