韓国　モノトーン　コーデ　6点　まとめ売り

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トップス3点、スカート1点、バッグ2点のまとめ売りです。バラ売りよりもまとめ売りにすることでお安くしております。サイズは普段MでこちらもほぼS〜Mなのですが、私には小さかったためSにしております。ご了承ください。(当方は身長158cm普通体型です)ほぼ新品、試着程度です。いずれも自宅保管品ですので神経質な方はご遠慮ください。チャイナボタンブラウス、黒のキルティングバッグのみ数回着用しております。即購入◎⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒【トップス】■長袖 白ブラウス 試着程度 S(ビショップスリーブフリルトップスSHIEN)エンボス加工がされていてシワになりにくそうです。ひなちゃんごしゃいさんのYouTubeでお嬢様風コーデができると紹介されていました。■半袖 胸元開きシャツ 黒 試着程度 M(パフスリーブフロントカットアウトDAZY)エンボス加工のためシワになりにくそうです。胸元が空いていてかわいいです。量産型や地雷系にもおすすめ小さめサイズでした。■半袖 白ブラウス 数回着用 M(チャイナボタン白ブラウスGRL)遠目ではわかりにくいですが、薄茶のシミがあります。シミ取りで落ちるとは思いますがご了承ください。【スカート】■ハイウエストプリーツスカート黒 試着程度 M(ソリッドハイウェストプリーツスカート Honeyspot)インパン付き【バッグ】■白 バタフライ飾り 新品未使用(クロックスエンボスフラップクロスボディバッグ)蝶々の留め具のショルダーバッグです。購入しましたが使用機会がないため■黒 キルティング 小さめショルダー 数回使用(ツイストロックキルティングチェーンバッグ)2〜3回コンビニ行くのに持ちました。目立つ傷や汚れ等はないように思います。⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒見落とし等ご容赦ください。流行りのお洋服たちですのでお好きな方にお譲りできればと思いますストリート モノトーン 韓国コーデ Y2Kバタフライ 地雷系 量産型 クラシカル お嬢様