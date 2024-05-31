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フェンディ　シルクスカーフ　ズッカ柄　茶色系　約84×84cm
商品番号 E99887331731
商品名

フェンディ　シルクスカーフ　ズッカ柄　茶色系　約84×84cm
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 4,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ご覧頂きありがとうございます下記内容をご確認の上お取引をお願い致します。⚫︎商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。⚫︎万一当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応などご相談下さい。■商品説明フェンディ　シルクスカーフ　ズッカ柄　茶色系　約84×84cm●サイズ約84×84cm●状態汚れのある商品です。画像をご確認ください。破れはありません。
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