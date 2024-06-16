♡美品♡COACHコーチ クロスボディショルダーC7425ブラウン×ブラック花柄

コーチZIPTOPクロスボディショルダーC7425☆カラー ブラウン×ブラック花柄☆サイズ（約）縦13cm、横22cm、マチ3.5cm☆仕様 上部ファスナー開閉 内部カード入れ×2★ショルダーストラップは、縫い付けられているので外れません。2022年４月に購入して2〜3回使用しましたが、傷は無く美品です。薔薇の柄が可愛いシンプルなバックです。アメリカのコーチアウトレット商品で正規品です。自宅保管でしたので、ご了承願います。宜しくお願い致します。（╹◡╹）★ケアカードお付け致します。カラー···ブラウン



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