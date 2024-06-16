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♡美品♡COACHコーチ クロスボディショルダーC7425ブラウン×ブラック花柄
商品番号 T74681526620
商品名

♡美品♡COACHコーチ クロスボディショルダーC7425ブラウン×ブラック花柄
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,720 円
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商品詳細

コーチZIPTOPクロスボディショルダーC7425☆カラー　ブラウン×ブラック花柄☆サイズ（約）縦13cm、横22cm、マチ3.5cm☆仕様　上部ファスナー開閉　　　　内部カード入れ×2★ショルダーストラップは、縫い付けられているので外れません。2022年４月に購入して2〜3回使用しましたが、傷は無く美品です。薔薇の柄が可愛いシンプルなバックです。アメリカのコーチアウトレット商品で正規品です。自宅保管でしたので、ご了承願います。宜しくお願い致します。（╹◡╹）★ケアカードお付け致します。カラー···ブラウン
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