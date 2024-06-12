カヴァレリア　トスカーナのレディースニーグリップキュロット　イタリアサイズ38

イタリア トスカーナ社製ニーグリップのキュロットです。イタリアサイズで38色はネイビー 2〜3年程前に某百貨店の乗馬ショップで6万円ほどで購入しました。着用は10回程で、大きな汚れはないと思いますが、お写真のように、右膝後ろ、またベルトループのあたりに毛羽立ちがあります。自宅で洗濯、保管していたものですので、神経質な方はご遠慮下さい。また、当方、猫を飼っておりますので、取りきれなかった猫の毛、または馬の毛が付着している可能性があります。ご了承下さい。小さく折りたたんでの発送となります。またメルカリ初心者のため、発送に1週間ほど頂きます。よろしくお願いします。柄・デザイン···無地



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