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1点のみ　新品マルニラフィア　バケットショルダーバッグ ブラウン
商品番号 V12068015323
商品名

1点のみ　新品マルニラフィア　バケットショルダーバッグ ブラウン
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 9,165 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品マルニラフィア　バケットショルダーバッグサイズ縦24cm（持ち手含む）横23cm（上部）　17cm（下部）ショルダー全長113(長さ調節)可能素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。ご了承ください。状態新品・未使用付属品保存袋·並行輸入品のため、編み方、サイズ感など甘い部分がある可能性がございます。ご理解の上、ご購入いただけますようお願いいたします。お店のような、完璧を求められる方は正規店での購入をお勧めいたします。·万が一、不良品が届いた場合、評価前に連絡ください。　　·自宅保管しているため、出品者が気づかないよごれや気になる点がある可能性があります。神経質•完璧主義な方はご購入をお控え下さい。
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