マーキュリーデュオ 2WAY異素材パフスリーブニットカーディガン

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2022年の上旬に購入しました。試着はしましたが一度も外出はしていません。肌に当たるためタグは切ってしまっています。定価は8,200円程でした。以下、ネット引用コンパクトなリブカーデに異素材のパフスリーブをドッキングさせたニットトップス。デコルテは開きすぎずオフィスでも着やすく、また前後逆でも着られる2WAYデザインになっています。袖は程よくシアー感がある素材なので、抜け感のあるアイテムになっています。【スタイリング】短丈になっているので、ボトムにはイン・アウトどちらでも着こなせるようになっています。ボトムにはハイウエストのものを合わせるのがおすすめです。【商品特徴】透け感：なし伸縮性：あり生地の厚さ：普通サイズ感：普通裏地：なしポケット：なし【製品寸法】FREE/バスト70cm/着丈38.5cm/袖丈30cm/肩幅27.5cm/計量約154g【素材】本体:レーヨン57％ポリエステル25％ナイロン18％袖:再生繊維(セルロース)85％ポリエステル15％