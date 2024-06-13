マーキュリーデュオ 2WAY異素材パフスリーブニットカーディガン

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商品詳細
2022年の上旬に購入しました。試着はしましたが一度も外出はしていません。肌に当たるためタグは切ってしまっています。定価は8,200円程でした。以下、ネット引用コンパクトなリブカーデに異素材のパフスリーブをドッキングさせたニットトップス。デコルテは開きすぎずオフィスでも着やすく、また前後逆でも着られる2WAYデザインになっています。袖は程よくシアー感がある素材なので、抜け感のあるアイテムになっています。【スタイリング】短丈になっているので、ボトムにはイン・アウトどちらでも着こなせるようになっています。ボトムにはハイウエストのものを合わせるのがおすすめです。【商品特徴】透け感：なし伸縮性：あり生地の厚さ：普通サイズ感：普通裏地：なしポケット：なし【製品寸法】FREE/バスト70cm/着丈38.5cm/袖丈30cm/肩幅27.5cm/計量約154g【素材】本体:レーヨン57％ポリエステル25％ナイロン18％袖:再生繊維(セルロース)85％ポリエステル15％
http://narcologia.ru/goods/displease376931.html
http://narcologia.ru/goods/revamp407222.html
http://narcologia.ru/goods/peroration174115.html
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MERCURYDUO 2WAY異素材パフスリーブニットカーディガン
2WAY異素材パフスリーブニットカーディガン[品番：MKSW0043416]｜MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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MERCURYDUO 2WAY異素材パフスリーブニットカーディガン（ベビーピンク）
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MERCURYDUO 2WAY異素材パフスリーブニットカーディガン
2WAY異素材パフスリーブニットカーディガン[品番：MKSW0043416]｜MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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