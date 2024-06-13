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ヨーガンレールカットソー　襟元が紐デザインが素敵
商品番号 A70071554215
商品名

ヨーガンレールカットソー　襟元が紐デザインが素敵
ブランド名 ヨーガンレール
特別価格 税込 2,183 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨーガンレール襟元が素敵なカットソーです。いっぱいの紐デザインでたらしたり　結んだり楽しんでください。裾もランダムデザインで可愛いです。色違いとの２枚買いでこちらは　大事にとっておき　試着程度です。素材　綿100%お色目は黒。脇下身幅51㎝×2ほど。着丈58㎝ほど。素人計りなので大体の寸法とご参考にお願いいたします。何卒自宅保管のお品とご理解頂きましてよろしくお願いいたします。
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