ヨーガンレールカットソー　襟元が紐デザインが素敵

ヨーガンレール襟元が素敵なカットソーです。いっぱいの紐デザインでたらしたり 結んだり楽しんでください。裾もランダムデザインで可愛いです。色違いとの２枚買いでこちらは 大事にとっておき 試着程度です。素材 綿100%お色目は黒。脇下身幅51㎝×2ほど。着丈58㎝ほど。素人計りなので大体の寸法とご参考にお願いいたします。何卒自宅保管のお品とご理解頂きましてよろしくお願いいたします。



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