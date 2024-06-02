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ビリティス　ディッセッタン　オフホワイト七分袖ブラウス
商品番号 I17378415494
商品名

ビリティス　ディッセッタン　オフホワイト七分袖ブラウス
ブランド名 ビリティスディセッタン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Billitisビリティス　ディッセッタンのオフホワイトブラウスです。銀座松屋のリタズダイアリーで購入しました。繊細なレースが美しいブラウス、数回着用の中古品のため細かいことが気になる方はご遠慮ください。ドゥーズィエムクラス、ユナイテッドアローズ、イエナなどお好きな方にもおすすめいたします。
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