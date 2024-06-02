ビリティス　ディッセッタン　オフホワイト七分袖ブラウス

Billitisビリティス ディッセッタンのオフホワイトブラウスです。銀座松屋のリタズダイアリーで購入しました。繊細なレースが美しいブラウス、数回着用の中古品のため細かいことが気になる方はご遠慮ください。ドゥーズィエムクラス、ユナイテッドアローズ、イエナなどお好きな方にもおすすめいたします。



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