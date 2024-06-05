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【美品】ポロ ラルフローレン ポケット ワンポイント Tシャツ
商品番号 G68637177185
商品名

【美品】ポロ ラルフローレン ポケット ワンポイント Tシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✅全ての商品　#古着KKS他にもラルフローレン多数出品しています♪とてもレアなPoloRalphLauren(ポロラルフローレン)ポケットワンポイントTシャツになります✨スキニー、スカートでも合わせやすくとても可愛いです♡メンズのSサイズですが、性別問わず着られます✨一枚目の画像は、イメージの画像になります！・サイズ　メンズS　着丈69身幅48・カラーグレー・ポニー刺繍　ネイビー・素材　コットン・状態使用感は多少ありますが綺麗です採寸は、素人ですのでご参考にしてください。⭕️この度はご覧頂きありがとうございます。他にも多数出品しているので良ければそちらもご覧になってみて下さい♪23アングリッドNIKEナイキadidasアディダスポロラルフローレンPoloRalphLaurenFOGフィアオブゴッドFearofGodザノースフェイスTHENORTHFACEハーフジップ　古着韓国　ビックシルエットゆるだぼ　ゴルフ　ゴルフウェア花柄　ボタニカル
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